(Смыслова) СОФЬЯ СЕМЁНОВНА
женский, родилась 1899
умерла 1928
ОтецСмыслов СЕМЁНОколо 1850 г.р.
Супруги
Образцов СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ22.06.1901 г.р.
Дети
Образцов АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ28.12.1922 г.р.
(Образцова) НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА1928 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Смыслов СЕМЁН
Мать: не указана
Бракосочетание
1919
Рождение ребёнка
28.12.1922
Сын: Образцов АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Образцов СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Образцова) НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
Отец ребёнка: Образцов СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Смерть
1928