(Смыслова) СОФЬЯ СЕМЁНОВНА 1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Смыслова) СОФЬЯ СЕМЁНОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1899

умерла 1928

Отец
Смыслов СЕМЁНОколо 1850 г.р.
Супруги
Образцов СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ22.06.1901 г.р.
Дети
Образцов АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ28.12.1922 г.р.
(Образцова) НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА1928 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Смыслов СЕМЁН

Мать: не указана

Бракосочетание
1919

Муж: Образцов СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Рождение ребёнка
28.12.1922

Сын: Образцов АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Образцов СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Образцова) НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА

Отец ребёнка: Образцов СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Смерть
1928

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