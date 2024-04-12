Косаговский Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения20.04.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1836
Бракосочетание
12.11.1858
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Косаговская Вера Николаевна
Мать ребёнка: Косаговская Екатерина Иосифовна
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косаговская Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Косаговская Екатерина Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косаговский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Косаговская Екатерина Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косаговский Иосиф Николаевич
Мать ребёнка: Косаговская Екатерина Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косаговский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Косаговская Екатерина Иосифовна
Смерть
Неизвестно