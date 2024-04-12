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Косаговский Николай Алексеевич

Место рождения

Малое Клещино, Рютинская волость, Валдайский уезд

Дата рождения

20.04.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1836

Отец: Косаговский Алексей Иванович

Мать: Косаговская Елизавета Антоновна

Малое Клещино, Рютинская волость, Валдайский уезд
Бракосочетание
12.11.1858

Жена: Косаговская Екатерина Иосифовна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Косаговская Вера Николаевна

Мать ребёнка: Косаговская Екатерина Иосифовна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косаговская Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Косаговская Екатерина Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косаговский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Косаговская Екатерина Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косаговский Иосиф Николаевич

Мать ребёнка: Косаговская Екатерина Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косаговский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Косаговская Екатерина Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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