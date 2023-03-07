Малинин Елпидифор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинин Елпидифор Степанович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Малинина Александра Елпидифоровна

Мать ребёнка: Малинина Елизавета Степановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
1816
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Священник приписной Николаевской Известинской церкви.
Рождение ребёнка
1816

Сын: Малинин Александр Елпидифорович

Мать ребёнка: Малинина Елизавета Степановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малинина Елизавета Степановна

Смерть
1819
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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