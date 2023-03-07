Малинин Елпидифор Степанович
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1819
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Малинина Александра Елпидифоровна
Мать ребёнка: Малинина Елизавета Степановна
Работа или профессия
1816
Священник приписной Николаевской Известинской церкви.
Рождение ребёнка
1816
Сын: Малинин Александр Елпидифорович
Мать ребёнка: Малинина Елизавета Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1819