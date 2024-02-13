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(Вавилова) Варвара
(Вавилова) Варвара
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1989
Пол
Женский
Отец
?
Мать
Вавилова (Клевитова) Людмила
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1989
Отец:
?
Мать:
Вавилова Людмила
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