Юшкова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшкова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1952

Дочь: Кузнецова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Юшков Иван Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юшков Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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