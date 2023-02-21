Юшкова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1952
Дочь: Кузнецова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Юшков Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юшков Иван Матвеевич
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва