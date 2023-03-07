Борманжинов Менько — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борманжинов Менько

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Место рождения

Денисовский, Ремонтненский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Денисовский, Ремонтненский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1919
Денисовский, Ремонтненский муниципальный район, Ростовская область
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