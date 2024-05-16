Храпова (--) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Храпов Феоктист Ефимович
Рождение ребёнка
13.01.1842
Сын: Храпов Евфимилий Феоктистович
Отец ребёнка: Храпов Феоктист Ефимович
Смерть
Неизвестно