Храпова (--) Евдокия Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Храпова (--) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храпов Феоктист Ефимович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Храпов Иван Феоктистович

Отец ребёнка: Храпов Феоктист Ефимович

Милованово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.01.1842

Сын: Храпов Евфимилий Феоктистович

Отец ребёнка: Храпов Феоктист Ефимович

Милованово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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