Сергей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Горецкий Григорий Иванович

Мать: Аграфена Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Горностаево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Петровна

Рождение ребёнка
1737

Сын: Гавриил Сергеевич

Мать ребёнка: Устинья Петровна

Рождение ребёнка
17.03.1738

Сын: Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Устинья Петровна

Смерть
Неизвестно

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