Сергей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Горецкий Григорий Иванович
Мать: Аграфена Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Горностаево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Петровна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Гавриил Сергеевич
Мать ребёнка: Устинья Петровна
Рождение ребёнка
17.03.1738
Сын: Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Устинья Петровна
Смерть
Неизвестно