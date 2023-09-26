Межуева Юлия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.12.1909
Дочь: Межуева Анисия Ларионовна
Отец ребёнка: Межуев Ларион Алексеевич
Куликово, Дмитровский, Московская область
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Бракосочетание
Неизвестно