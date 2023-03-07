Желнин Ерофей (Ерофейка) Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1622
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1622
Отец: Желнин Семен (Сенка) Третьяков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1641
Сын: Желнин Яков (Якушко) Ерофеев
Мать ребёнка: не указана
Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1644
Сын: Желнин Семен (Сенька) Ерофеев
Мать ребёнка: не указана
Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1645
Сын: Желнин Афонасий (Офонка) Ерофеев
Мать ребёнка: не указана
Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646