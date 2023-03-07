Желнин Ерофей (Ерофейка) Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнин Ерофей (Ерофейка) Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1622

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1622

Отец: Желнин Семен (Сенка) Третьяков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1641

Сын: Желнин Яков (Якушко) Ерофеев

Мать ребёнка: не указана

Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1644

Сын: Желнин Семен (Сенька) Ерофеев

Мать ребёнка: не указана

Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1645

Сын: Желнин Афонасий (Офонка) Ерофеев

Мать ребёнка: не указана

Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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