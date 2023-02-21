Евдокия Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1840
Дочь: Лукерья Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Аграфена Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Феодосья Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванов
Смерть
После 1864