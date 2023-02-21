Евдокия Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1840

Дочь: Лукерья Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Аграфена Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Феодосья Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванов

Смерть
После 1864
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