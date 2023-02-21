Левенков Валериан Валериан Васильевич
Место рожденияСмоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Дата рождения08.04.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1954
Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Рождение ребёнка
27.11.1981
Дочь: Левенкова Ольга Валериановна
Мать ребёнка: Левенкова Алла Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.12.1985
Дочь: Левенкова Юлия Валериановна
Мать ребёнка: Левенкова Алла Ивановна
г. Москва, город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левенкова Алла Ивановна