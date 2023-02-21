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Левенков Валериан Валериан Васильевич

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Место рождения

Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево

Дата рождения

08.04.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1954

Отец: Левенков Василий Григорьевич

Мать: Левенкова Татьяна Карповна

Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Рождение ребёнка
27.11.1981

Дочь: Левенкова Ольга Валериановна

Мать ребёнка: Левенкова Алла Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.12.1985

Дочь: Левенкова Юлия Валериановна

Мать ребёнка: Левенкова Алла Ивановна

г. Москва, город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левенкова Алла Ивановна

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