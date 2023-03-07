Возженникова (Возженникова) Дария Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Возженникова (Возженникова) Дария Родионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

1718 г.р.

Мать

1753 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1807 г.р.

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Возженников Родион Сергеевич

Мать: Возженикова Анастасия Кодратова

Рождение ребёнка
1800

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1803

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Наталия незаконнорожденная

Отец ребёнка: не указан

Кошкино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Кошкино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
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