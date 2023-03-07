Возженникова (Возженникова) Дария Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Рождение ребёнка
1800
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1803
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Наталия незаконнорожденная
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858