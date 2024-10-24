Евдокия Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1681
Дата смертиПосле 1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1681
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1697 и 1703
Муж: Осип Мартьянович
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Яков Осипович
Отец ребёнка: Осип Мартьянович
Рождение ребёнка
Около 1706
Дочь: Анна Осиповна
Отец ребёнка: Осип Мартьянович
Рождение ребёнка
Около 1711
Дочь: Матрона Осиповна
Отец ребёнка: Осип Мартьянович
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Дмитрий Осипович
Отец ребёнка: Осип Мартьянович
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 133 лист. Село Старое. Осип Мартьянович, 68 лет и жена его Евдокия Романовна, 38 лет. У них дети Яков, 16 лет, Дмитрий, 5 лет, Анна, 13 лет, Матрона, 8 лет. У Якова жена Анна Григорьевн... Показать все
Упоминание
Около 1722
496 19 92. 951стр. Село Старое. Осип Мартьянович и его жена Евдокия Романовна. Их сын Яков, жена его Анна. 1722г.
Смерть
После 1722