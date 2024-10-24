Евдокия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1681

Дата смерти

После 1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1651 г.р.

Дети

Около 1703 г.р.
Около 1706 г.р.
Около 1711 г.р.
Около 1714 г.р.

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МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1681

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1697 и 1703

Муж: Осип Мартьянович

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Яков Осипович

Отец ребёнка: Осип Мартьянович

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1706

Дочь: Анна Осиповна

Отец ребёнка: Осип Мартьянович

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1711

Дочь: Матрона Осиповна

Отец ребёнка: Осип Мартьянович

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Дмитрий Осипович

Отец ребёнка: Осип Мартьянович

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 133 лист. Село Старое. Осип Мартьянович, 68 лет и жена его Евдокия Романовна, 38 лет. У них дети Яков, 16 лет, Дмитрий, 5 лет, Анна, 13 лет, Матрона, 8 лет. У Якова жена Анна Григорьевн... Показать все
Упоминание
Около 1722
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
496 19 92. 951стр. Село Старое. Осип Мартьянович и его жена Евдокия Романовна. Их сын Яков, жена его Анна. 1722г.
Смерть
После 1722
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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