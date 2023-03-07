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Сорокин Павел Феофилович

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Место рождения

Кротково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кротково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.09.1901

Сын: Сорокин Феодосий Павлович

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Леонтьевна

Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Кротковская волость
Рождение ребёнка
24.07.1904

Сын: Сорокин Борис Павлович

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Леонтьевна

Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Кротковская волость
Рождение ребёнка
01.12.1907

Сын: Сорокин Николай Павлович

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Леонтьевна

Самарская губерния, Бугурусланский уезд, с. Кротково
Смерть
Неизвестно
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