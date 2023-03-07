Сорокин Павел Феофилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1901
Сын: Сорокин Феодосий Павлович
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Леонтьевна
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Кротковская волость
Рождение ребёнка
24.07.1904
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Леонтьевна
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Кротковская волость
Рождение ребёнка
01.12.1907
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Леонтьевна
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, с. Кротково
Смерть
Неизвестно