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Ашихмин Авраам Васильев

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Место рождения

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1702 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1734 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Ашихмин Василий Остафьев

Мать: не указана

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Ашихмин Никон Араамов

Мать ребёнка: Ашихмина Анна Селиверстова

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Ксения Авраамова

Мать ребёнка: Ашихмина Анна Селиверстова

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Мелания Авраамова

Мать ребёнка: Ашихмина Анна Селиверстова

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ашихмина Анна Селиверстова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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