Ашихмин Авраам Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Ашихмин Василий Остафьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Ашихмина Анна Селиверстова
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Ксения Авраамова
Мать ребёнка: Ашихмина Анна Селиверстова
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Мелания Авраамова
Мать ребёнка: Ашихмина Анна Селиверстова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762