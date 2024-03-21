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Тарас Константинов

Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Константин Петров

Мать: Фекла Иванов

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Дарья Тарасова

Мать ребёнка: Татьяна Трофимова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Алексей Тарасов

Мать ребёнка: Татьяна Трофимова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Федор Тарасов

Мать ребёнка: Татьяна Трофимова

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Ксения Тарасова

Мать ребёнка: Татьяна Трофимова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Молоствов Ефрем Тарасов

Мать ребёнка: Татьяна Трофимова

Смерть
1776
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ульяна Тарасова

Мать ребёнка: Татьяна Трофимова

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