Тарас Константинов
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти1776
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Константин Петров
Мать: Фекла Иванов
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Дарья Тарасова
Мать ребёнка: Татьяна Трофимова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Алексей Тарасов
Мать ребёнка: Татьяна Трофимова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Федор Тарасов
Мать ребёнка: Татьяна Трофимова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Ксения Тарасова
Мать ребёнка: Татьяна Трофимова
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Татьяна Трофимова
Смерть
1776
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ульяна Тарасова
Мать ребёнка: Татьяна Трофимова