Сумцов (Сумец) Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Сумец Иван
Рождение ребёнка
13.06.1940
Сын: Сумцов Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Ельчищева Ефросинья Дементьевна
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
?.02.1942
Пропал без вести, ВОВ https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero104290774/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2%26first_name%3D%D0%9C%D0%B8%D1%85%... Показать все