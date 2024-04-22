Сумцов (Сумец) Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумцов (Сумец) Михаил Иванович

Место рождения

Новоильинка, Хабарский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1911

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Сумец Иван

Мать: не указана

Новоильинка, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.06.1940

Сын: Сумцов Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Ельчищева Ефросинья Дементьевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
?.02.1942
Пропал без вести, ВОВ https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero104290774/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2%26first_name%3D%D0%9C%D0%B8%D1%85%... Показать все
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