Козлов Иван (Иоанн) Иннокентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Иван (Иоанн) Иннокентьевич

Место рождения

Кругликово, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

20.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

Не указаны

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1882

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Кругликово, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
07.01.1883
Бракосочетание
15.01.1903

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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