Козлов Иван (Иоанн) Иннокентьевич
Место рождения
Дата рождения20.12.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1882
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Крещение
07.01.1883
Бракосочетание
15.01.1903
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно