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Суриков Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

?.06.2012

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

С 1907 по 1907 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Суриков Иван

Мать: Сурикова Мария

Рождение ребёнка
Около 29.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сурикова Нина

Рождение ребёнка
12.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сурикова Нина

Яровое, город Яровое, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурикова Нина

Смерть
?.06.2012
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