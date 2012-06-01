Суриков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти?.06.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Суриков Иван
Мать: Сурикова Мария
Рождение ребёнка
Около 29.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сурикова Нина
Рождение ребёнка
12.09.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сурикова Нина
Яровое, город Яровое, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сурикова Нина
Смерть
?.06.2012