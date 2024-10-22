Ямбаков Алексей Ямбакович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.01.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Ямбаков Ямбак
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ямбакова Чакий Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ямбакова Чакий Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ямбакова) Зинаида Алексеевна
Мать ребёнка: Ямбакова Чакий Захаровна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Ямбаков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Ямбакова Чакий Захаровна
Рождение ребёнка
13.06.1920
Сын: Ямбаков Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Ямбакова Чакий Захаровна
Рождение ребёнка
07.04.1925
Дочь: Красноперова (Ямбакова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Ямбакова Чакий Захаровна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Ямбакова) Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Ямбакова Чакий Захаровна
Рождение ребёнка
03.10.1936
Дочь: Беляева (Ямбакова) Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Ямбакова Чакий Захаровна
Смерть
16.01.1941