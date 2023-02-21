Горюнов Григорий Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорюнов Григорий Дементьевич

Горюнов Григорий Дементьевич

avatar

Место рождения

с. Синодское Воскресенский район Саратовская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Синодское Воскресенский район Саратовская область
Рождение ребёнка
10.05.1918

Дочь: Горюнова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Горюнова Анна Тимофеевна

Саратовская обл. Воскресенский р-н с. Синодское
Рождение ребёнка
23.04.1921

Дочь: Горюнова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Горюнова Анна Тимофеевна

Саратовская обл. с. Синодское
Рождение ребёнка
24.10.1923

Дочь: Горюнова Зинаида Григорьевна

Мать ребёнка: Горюнова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
09.05.1930

Сын: Горюнов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Горюнова Анна Тимофеевна

с. Синодское Воскресенский район Саратовской области
Дата рождения приблизительная. Мать была неграмотная.
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Горюнова Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Горюнова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
25.03.1937

Сын: Горюнов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Горюнова Анна Тимофеевна

Саратовская обл. Воскресенский район с. Синодское
Смерть
1964
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close