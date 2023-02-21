Горюнов Григорий Дементьевич
Место рожденияс. Синодское Воскресенский район Саратовская область
Дата рождения1894
Дата смерти1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Синодское Воскресенский район Саратовская область
Рождение ребёнка
10.05.1918
Дочь: Горюнова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Горюнова Анна Тимофеевна
Саратовская обл. Воскресенский р-н с. Синодское
Рождение ребёнка
23.04.1921
Дочь: Горюнова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Горюнова Анна Тимофеевна
Саратовская обл. с. Синодское
Рождение ребёнка
24.10.1923
Дочь: Горюнова Зинаида Григорьевна
Мать ребёнка: Горюнова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.05.1930
Сын: Горюнов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Горюнова Анна Тимофеевна
с. Синодское Воскресенский район Саратовской области
Дата рождения приблизительная. Мать была неграмотная.
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Горюнова Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Горюнова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
25.03.1937
Сын: Горюнов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Горюнова Анна Тимофеевна
Саратовская обл. Воскресенский район с. Синодское
Смерть
1964