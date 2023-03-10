(Ермакова) Арина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ермакова) Арина Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Пол

Женский

Отец

Около 1836 г.р.

Мать

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Ермаков Матвей Ильин

Мать: Настасья Яковлева

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