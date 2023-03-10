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(Ермакова) Арина Матвеевна
(Ермакова) Арина Матвеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1867
Пол
Женский
Отец
Ермаков Матвей Ильин
Около 1836 г.р.
Мать
(Ермакова) Настасья Яковлева
1838 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец:
Ермаков Матвей Ильин
Мать:
Настасья Яковлева
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