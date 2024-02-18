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Плотников Василий Устинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Плотникова Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Мария Александровна

Рождение ребёнка
05.12.1929

Дочь: Смирнова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Плотникова Мария Александровна

Смерть
1956

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