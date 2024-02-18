Плотников Василий Устинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Плотникова Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1929
Дочь: Смирнова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Плотникова Мария Александровна
Смерть
1956