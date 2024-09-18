Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1877

Дата смерти

19.01.1939

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полежаев Степан Леонтиевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Полежаев Яков Степанович

Отец ребёнка: Полежаев Степан Леонтиевич

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Полежаева Анна Степановна

Отец ребёнка: Полежаев Степан Леонтиевич

Рождение ребёнка
15.07.1903

Сын: Полежаев Василий Степанович

Отец ребёнка: Полежаев Степан Леонтиевич

Рождение ребёнка
19.09.1905

Дочь: Полежаева Марфа Степановна

Отец ребёнка: Полежаев Степан Леонтиевич

Рождение ребёнка
19.09.1909

Дочь: Полежаева Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Полежаев Степан Леонтиевич

Смерть
19.01.1939

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