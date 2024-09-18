Александра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1877
Дата смерти19.01.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Полежаев Степан Леонтиевич
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Полежаева Анна Степановна
Отец ребёнка: Полежаев Степан Леонтиевич
Рождение ребёнка
15.07.1903
Сын: Полежаев Василий Степанович
Отец ребёнка: Полежаев Степан Леонтиевич
Рождение ребёнка
19.09.1905
Дочь: Полежаева Марфа Степановна
Отец ребёнка: Полежаев Степан Леонтиевич
Рождение ребёнка
19.09.1909
Дочь: Полежаева Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Полежаев Степан Леонтиевич
Смерть
19.01.1939