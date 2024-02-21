Черных Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерных Мария Николаевна

Черных Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Дмитрий

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Останино, Алапаевское, Свердловская область
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Смерть
Неизвестно

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