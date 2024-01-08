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Казаков Александр Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1954

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова (Минеева) Ольга Борисовна

Рождение ребёнка
12.12.1980

Сын: Казаков Максим Александрович

Мать ребёнка: Казакова (Минеева) Ольга Борисовна

Рождение ребёнка
26.10.1985

Дочь: Майорова (Казакова) Елена Александовна

Мать ребёнка: Казакова (Минеева) Ольга Борисовна

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