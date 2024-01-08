Казаков Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1980
Сын: Казаков Максим Александрович
Мать ребёнка: Казакова (Минеева) Ольга Борисовна
Рождение ребёнка
26.10.1985
Дочь: Майорова (Казакова) Елена Александовна
Мать ребёнка: Казакова (Минеева) Ольга Борисовна