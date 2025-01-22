Ряховский Дмитрий
мужской, родился 1827
умер Неизвестно
МатьРяховская АринаОколо 1798 г.р.
ОтецРяховский БорисОколо 1798 г.р.
Супруги
Ряховская Анна МихайловаОколо 1827 г.р.
Дети
Ряховский Даниил1848 г.р.
Ряховский Илья1850 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Ряховский Борис
Мать: Ряховская Арина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ряховская Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ряховский Даниил
Мать ребёнка: Ряховская Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ряховский Илья
Мать ребёнка: Ряховская Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Ряховский Степан
Мать ребёнка: Ряховская Анна Михайлова
Смерть
Неизвестно