Ряховский Дмитрий 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Ряховский Дмитрий

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился 1827

умер Неизвестно

Мать
Ряховская АринаОколо 1798 г.р.
Отец
Ряховский БорисОколо 1798 г.р.
Супруги
Ряховская Анна МихайловаОколо 1827 г.р.
Дети
Ряховский Даниил1848 г.р.
Ряховский Илья1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Ряховский Борис

Мать: Ряховская Арина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ряховская Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ряховский Даниил

Мать ребёнка: Ряховская Анна Михайлова

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ряховский Илья

Мать ребёнка: Ряховская Анна Михайлова

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
1857

Сын: Ряховский Степан

Мать ребёнка: Ряховская Анна Михайлова

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Смерть
Неизвестно

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