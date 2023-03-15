Чепик Тимофей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧепик Тимофей Иванов

Чепик Тимофей Иванов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1892

Дата смерти

23.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1892

Отец: Чепик Иван Васильевич

Мать: Чепик Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
20.11.1921

Сын: Чепик Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Фёкла Романовна

Лыщичи, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
02.09.1926

Дочь: Скорюкина Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Фёкла Романовна

Рождение ребёнка
22.06.1929

Дочь: Некифорова Диана Тимофеевна

Мать ребёнка: Фёкла Романовна

Село Покровка Октябрьского района Приморского края
Рождение ребёнка
1933

Сын: Чепик Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Фёкла Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чепик Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Фёкла Романовна

Смерть
23.03.1938
Александровск-Сахалинский: 40 км от города
расстрелян
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close