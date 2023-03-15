Чепик Тимофей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1892
Дата смерти23.03.1938
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1892
Отец: Чепик Иван Васильевич
Мать: Чепик Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
20.11.1921
Мать ребёнка: Фёкла Романовна
Лыщичи, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
02.09.1926
Дочь: Скорюкина Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Фёкла Романовна
Рождение ребёнка
22.06.1929
Дочь: Некифорова Диана Тимофеевна
Мать ребёнка: Фёкла Романовна
Село Покровка Октябрьского района Приморского края
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Фёкла Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чепик Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Фёкла Романовна
Смерть
23.03.1938
Александровск-Сахалинский: 40 км от города
расстрелян