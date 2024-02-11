Света — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Света

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Муж

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Дети

Добавил:

AZ
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Отец: Вася

Мать: Валя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Женя

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максим

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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