Никанор Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиканор Борисович

Никанор Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1757 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Третьякова) Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Ксения Никаноровна

Мать ребёнка: (Третьякова) Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрена Никаноровна

Мать ребёнка: (Третьякова) Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Иван Никанорович

Мать ребёнка: (Третьякова) Анна Ефимовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.