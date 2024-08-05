Никанор Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Ксения Никаноровна
Мать ребёнка: (Третьякова) Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрена Никаноровна
Мать ребёнка: (Третьякова) Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Иван Никанорович
Мать ребёнка: (Третьякова) Анна Ефимовна
Смерть
Неизвестно