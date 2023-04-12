Васюткин Григорий Кондратьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Васюткин Кондратий Васильев
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Васюткина Елизавета Григорьевна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Васюткин Сергей Григорьев
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Васюткина Авдотья Григорьевна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Васюткина Агафья Григорьевна
Смерть
1786