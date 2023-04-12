Васюткин Григорий Кондратьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васюткин Григорий Кондратьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Васюткин Кондратий Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Васюткина Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Васюткин Сергей Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Васюткина Авдотья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Васюткина Агафья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1786
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