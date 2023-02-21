Пальцева (Попова) Анна Нистратовна
Место рожденияТамбовская область, с. Мучкап
Дата рождения20.07.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Тамбовская область, с. Мучкап
Бракосочетание
?.10.1885
Тамбовская область, с. Мучкап
В Метрической книге за 1885 год в части второй «О браком сочетавшихся» на странице 130 записаны в графе «Звание, имя, отчество и фамилия жениха»: «Крестьянинъ Петръ Дорофеевъ Пальцевъ православнаго ве... Показать все
Рождение ребёнка
08.09.1892
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Пальцев Петр Дорофеевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Пальцев Петр Дорофеевич
Рождение ребёнка
29.07.1904
Дочь: Набережнев Параскева Петровна
Отец ребёнка: Пальцев Петр Дорофеевич
Тамбовская область село Мучкап (Мучкан) Борисоглебского уезда
В Метрической книге села Мучкап 1904 год на странице 585 Части первой «О родившихся» в графе за номером 169 женска пола записана Параскева.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беззубова Татьяна
Отец ребёнка: Пальцев Петр Дорофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганька (Ганна Глафира)
Отец ребёнка: Пальцев Петр Дорофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рзянина Анна
Отец ребёнка: Пальцев Петр Дорофеевич
Крещение
Неизвестно
Крестовоздвиженская церковь с. Мучкап Борисоглебского уезда
Godparents:казенный крестьянин Василий Васильевич Костин и Матрена Семеновна Горностаева
Смерть
Неизвестно