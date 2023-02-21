Пальцева (Попова) Анна Нистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пальцева (Попова) Анна Нистратовна

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Место рождения

Тамбовская область, с. Мучкап

Дата рождения

20.07.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская область, с. Мучкап
Бракосочетание
?.10.1885

Муж: Пальцев Петр Дорофеевич

Тамбовская область, с. Мучкап
В Метрической книге за 1885 год в части второй «О браком сочетавшихся» на странице 130 записаны в графе «Звание, имя, отчество и фамилия жениха»: «Крестьянинъ Петръ Дорофеевъ Пальцевъ православнаго ве... Показать все
Рождение ребёнка
08.09.1892

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Пальцев Петр Дорофеевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Пальцев Петр Дорофеевич

Рождение ребёнка
29.07.1904

Дочь: Набережнев Параскева Петровна

Отец ребёнка: Пальцев Петр Дорофеевич

Тамбовская область село Мучкап (Мучкан) Борисоглебского уезда
В Метрической книге села Мучкап 1904 год на странице 585 Части первой «О родившихся» в графе за номером 169 женска пола записана Параскева.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беззубова Татьяна

Отец ребёнка: Пальцев Петр Дорофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганька (Ганна Глафира)

Отец ребёнка: Пальцев Петр Дорофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рзянина Анна

Отец ребёнка: Пальцев Петр Дорофеевич

Крещение
Неизвестно
Крестовоздвиженская церковь с. Мучкап Борисоглебского уезда
Godparents:казенный крестьянин Василий Васильевич Костин и Матрена Семеновна Горностаева
Смерть
Неизвестно
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