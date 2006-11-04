Лобашова (Илюшина) Мария Владимировна
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смерти04.11.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Рождение ребёнка
02.08.1935
Сын: Лобашов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Лобашов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
15.12.1941
Сын: Лобашов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Лобашов Николай Алексеевич
Шексна, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.05.1957
Сын: Кузина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Лобашов Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.11.2006