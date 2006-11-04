Лобашова (Илюшина) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобашова (Илюшина) Мария Владимировна

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Место рождения

Сарга, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

04.11.2006

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Илюшин Владимир Прокопьевич

Мать: Илюшина Прасковья Макаровна

Сарга, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.08.1935

Сын: Лобашов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Лобашов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
15.12.1941

Сын: Лобашов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Лобашов Николай Алексеевич

Шексна, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.05.1957

Сын: Кузина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Лобашов Николай Алексеевич

Кировское, Тымовский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобашов Николай Алексеевич

Смерть
04.11.2006
Кировское, Тымовский, Сахалинская область
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