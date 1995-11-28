Козлов Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1929
Дата смерти28.11.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1929
Рождение ребёнка
После 1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Александра Петровна
Бракосочетание
После 1947
Смерть
28.11.1995
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область