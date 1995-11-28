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Козлов Пётр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1929

Дата смерти

28.11.1995

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

После 1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1929

Отец: Козлов Иван Андреевич

Мать: Козлова Мария Константиновна

Рождение ребёнка
После 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Александра Петровна

Бракосочетание
После 1947

Жена: Козлова Александра Петровна

Смерть
28.11.1995
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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