Матаркина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатаркина Екатерина

Матаркина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матаркин Егор Семенович

Отец ребёнка: Матаркин Семен Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матаркина Сусанна Семеновна

Отец ребёнка: Матаркин Семен Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матаркина Сусанна Семеновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матаркин Егор Семенович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матаркин Семен Егорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.