Кураченко Роман Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.2011
Дочь: Кураченко Полина Сергеевна
Мать ребёнка: Кураченко Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
23.08.2022
Дочь: Кураченко Алина Сергеевна
Мать ребёнка: Кураченко Елена Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно