Кураченко Роман Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кураченко Роман Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.2011

Дочь: Кураченко Полина Сергеевна

Мать ребёнка: Кураченко Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
23.08.2022

Дочь: Кураченко Алина Сергеевна

Мать ребёнка: Кураченко Елена Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кураченко Елена Сергеевна

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