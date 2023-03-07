Игнатий Григорьев
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Григорий Гаврилов
Мать: Степанида Прокофьева
Рождение ребёнка
1734
Сын: Иван Игнатьев
Мать ребёнка: Ефимия Титова
Рождение ребёнка
1737
Сын: Прохор Игнатьев
Мать ребёнка: Ефимия Титова
Рождение ребёнка
1744
Сын: Степан Игнатьев
Мать ребёнка: Ефимия Титова
Смерть
Неизвестно