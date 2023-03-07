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Игнатий Григорьев

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Григорий Гаврилов

Мать: Степанида Прокофьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Иван Игнатьев

Мать ребёнка: Ефимия Титова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Прохор Игнатьев

Мать ребёнка: Ефимия Титова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Степан Игнатьев

Мать ребёнка: Ефимия Титова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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