Кошелев Иван 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кошелев Иван

Место рождения

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Кошелев Антон Васильевич

Мать: Маремьяна Егоровна

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Кошелев Иван

Мать ребёнка: Татьяна Семеновна

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Смерть
Неизвестно

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