Акжигитова Хадича Алимжановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акжигитова Хадича Алимжановна

Место рождения

Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
04.02.1902

Сын: Акжигитов Исмаил Ибрагимович

Отец ребёнка: Акжигитов Ибрагим Абдулазизович

Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
27.11.1908

Дочь: Крапаева Зягидя

Отец ребёнка: Акжигитов Ибрагим Абдулазизович

Рождение ребёнка
27.11.1908

Дочь: Крапаева Зягидя

Отец ребёнка: Акжигитов Ибрагим Абдулазизович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акжигитов Ибрагим Абдулазизович

Смерть
Неизвестно
Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Похороны
Неизвестно
Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
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