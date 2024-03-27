Акжигитова Хадича Алимжановна
Место рожденияПензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.02.1902
Сын: Акжигитов Исмаил Ибрагимович
Отец ребёнка: Акжигитов Ибрагим Абдулазизович
Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
27.11.1908
Дочь: Крапаева Зягидя
Отец ребёнка: Акжигитов Ибрагим Абдулазизович
Рождение ребёнка
27.11.1908
Дочь: Крапаева Зягидя
Отец ребёнка: Акжигитов Ибрагим Абдулазизович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Похороны
Неизвестно
Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино