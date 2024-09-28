Важенина (Важенина) Ефимия Степановна 1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Важенина (Важенина) Ефимия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

23.09.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Важенин Степан

Мать: Важенина Фёкла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Важенин Тимофей Евстафьевич

Рождение ребёнка
15.08.1914

Сын: Важенин Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Важенин Тимофей Евстафьевич

Белово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
23.09.1969

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