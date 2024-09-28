Важенина (Важенина) Ефимия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти23.09.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Важенин Степан
Мать: Важенина Фёкла
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1914
Сын: Важенин Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Важенин Тимофей Евстафьевич
Белово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
23.09.1969