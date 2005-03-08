(Чуманова) Анастасия
Место рождения
Дата рождения10.01.1933
Дата смерти08.03.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1933
Отец: Чумановъ Федоръ
Мать: Чуманова Федора
Рождение ребёнка
11.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сытежев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сытежев Николай
Смерть
08.03.2005
Гай, Гайский, Оренбургская область