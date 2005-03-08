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(Чуманова) Анастасия

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Место рождения

Бурибай, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.01.1933

Дата смерти

08.03.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1933

Отец: Чумановъ Федоръ

Мать: Чуманова Федора

Бурибай, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сытежев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сытежев Николай

Смерть
08.03.2005
Гай, Гайский, Оренбургская область
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