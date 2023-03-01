Еремеев Кирилл Еремеевич
Место рождениядата по новому стилю
Дата рождения14.03.1877
Дата смерти08.10.1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
дата по новому стилю
Бракосочетание
08.10.1923
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.10.1923