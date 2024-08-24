Сурина (Гончарова) Мария Евмениевна
Место рождениясело Погост, Погостинской волости, Касимовского уезда, Рязанской губернии
Дата рожденияОколо 1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1899 ст.
Белоомут, Луховицы, Московская область
Жених - крестьянин Рязанской губернии, Зарайского уезда, волости и села Нижнего Белоомута, живущий в доме Базыкина; Невеста - крестьянка Рязанской губернии, Касимовского уезда, Погостинской волости,... Показать все