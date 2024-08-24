Сурина (Гончарова) Мария Евмениевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСурина (Гончарова) Мария Евмениевна

Сурина (Гончарова) Мария Евмениевна

Место рождения

село Погост, Погостинской волости, Касимовского уезда, Рязанской губернии

Дата рождения

Около 1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1899 ст.

Муж: Сурин Василий Яковлевич

Белоомут, Луховицы, Московская область
Жених - крестьянин Рязанской губернии, Зарайского уезда, волости и села Нижнего Белоомута, живущий в доме Базыкина; Невеста - крестьянка Рязанской губернии, Касимовского уезда, Погостинской волости,... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.