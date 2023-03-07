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Казаков Александр Афанасьевич

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Место рождения

Александровка, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.05.1917

Дата смерти

11.07.1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
28.05.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
11.07.1950
Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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