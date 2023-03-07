Казаков Александр Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения28.05.1917
Дата смерти11.07.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
11.07.1950
Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)