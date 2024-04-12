Смирнова Миримьяна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Смирнов Федот Захарович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Смирнова Василиа Федотовна
Отец ребёнка: Смирнов Федот Захарович
Рождение ребёнка
1848 ст.
Сын: Смирнов Дмитрий Федотович
Отец ребёнка: Смирнов Федот Захарович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Смирнов Федот Захарович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Смирнов Георгий Федотович
Отец ребёнка: Смирнов Федот Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно