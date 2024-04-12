Смирнова Миримьяна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Миримьяна Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Смирнов Федор Федотович

Отец ребёнка: Смирнов Федот Захарович

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Смирнова Василиа Федотовна

Отец ребёнка: Смирнов Федот Захарович

Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Смирнов Дмитрий Федотович

Отец ребёнка: Смирнов Федот Захарович

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Смирнов Осип Федотович

Отец ребёнка: Смирнов Федот Захарович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Смирнов Георгий Федотович

Отец ребёнка: Смирнов Федот Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Федот Захарович

Смерть
Неизвестно
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