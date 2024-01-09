Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.1890 ст.
Сын: Пазюк Семен Яковлев
Отец ребёнка: Пазюк Яков Дмитриев
Рождение ребёнка
18.05.1892 ст.
Дочь: Ефросиния Яковлева
Отец ребёнка: Пазюк Яков Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пазюк Яков Дмитриев
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно