Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Иванова

Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1890 ст.

Сын: Пазюк Семен Яковлев

Отец ребёнка: Пазюк Яков Дмитриев

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
18.05.1892 ст.

Дочь: Ефросиния Яковлева

Отец ребёнка: Пазюк Яков Дмитриев

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пазюк Яков Дмитриев

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close