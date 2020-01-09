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Михайлова Варвара Кирилловна
Михайлова Варвара Кирилловна
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Место рождения
Луганск
Дата рождения
09.01.2020
Пол
Женский
Отец
Михайлов Кирилл Викторович
1982 г.р.
Мать
Михайлова (Турилина) Ариона (Алина) Олеговна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.2020
Отец:
Михайлов Кирилл Викторович
Мать:
Михайлова Ариона Олеговна
Луганск
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