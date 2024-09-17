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Mueller (Миллер) John (Иоганн Александр) Александрович

Место рождения

Степное, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

02.12.1881 ст.

Дата смерти

14.07.1967

Пол

Мужской

Добавил:

SM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1881 ст.

Отец: Миллер Александр Иоганн Андреев

Мать: Миллер (Bertram) Екатерина Федоровна

Степное, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
с. Шталь, Новоузенский у., Самарская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Mueller (Luft) Mary

Рождение ребёнка
07.04.1912

Дочь: Mueller Ella

Мать ребёнка: Mueller (Luft) Mary

Баку, Азербайджанская ССР
н.п. на момент рождения: г. Баку, Бакинская губерния, Россия
Иммиграция
17.01.1913
Смерть
14.07.1967

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