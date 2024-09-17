Mueller (Миллер) John (Иоганн Александр) Александрович
Место рождения
Дата рождения02.12.1881 ст.
Дата смерти14.07.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1881 ст.
с. Шталь, Новоузенский у., Самарская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Mueller (Luft) Mary
Рождение ребёнка
07.04.1912
Дочь: Mueller Ella
Мать ребёнка: Mueller (Luft) Mary
Баку, Азербайджанская ССР
н.п. на момент рождения: г. Баку, Бакинская губерния, Россия
Иммиграция
17.01.1913
Смерть
14.07.1967