Дубровин (Бадин) Леонтий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровин (Бадин) Леонтий Иванов

Место рождения

Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

18.09.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Дубровин Иван Кондратьев

Мать: скрыто настройками приватности

Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Бракосочетание
27.10.1848 ст.

Жена: Дубровина Евдокия Петрова

https://yandex.ru/archive/catalog/6e6fba90-80cf-405c-824c-2484519abfb7/1677?center=1255+1285
Рождение ребёнка
09.07.1859 ст.

Сын: Дубровин Владимир Леонтьевич

Мать ребёнка: Дубровина Евдокия Петрова

Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
https://yandex.ru/archive/catalog/6da67003-a402-4284-a62b-ecee68c6cdd9/47?center=1292+3024
Рождение ребёнка
1866 ст.

Сын: Дубровин Пётр Леонтьевич

Мать ребёнка: Дубровина Евдокия Петрова

Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубровина Анастасия Леонтьева

Мать ребёнка: Дубровина Евдокия Петрова

Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Леонтьевна

Мать ребёнка: Дубровина Евдокия Петрова

Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Смерть
18.09.1892
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