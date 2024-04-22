Дубровин (Бадин) Леонтий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти18.09.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Дубровин Иван Кондратьев
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
27.10.1848 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/6e6fba90-80cf-405c-824c-2484519abfb7/1677?center=1255+1285
Рождение ребёнка
09.07.1859 ст.
Сын: Дубровин Владимир Леонтьевич
Мать ребёнка: Дубровина Евдокия Петрова
https://yandex.ru/archive/catalog/6da67003-a402-4284-a62b-ecee68c6cdd9/47?center=1292+3024
Рождение ребёнка
1866 ст.
Мать ребёнка: Дубровина Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубровина Анастасия Леонтьева
Мать ребёнка: Дубровина Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Леонтьевна
Мать ребёнка: Дубровина Евдокия Петрова
Смерть
18.09.1892